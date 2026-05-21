Konya'da ikinci el araç satışları hareket bekliyor

Konya'da bir süredir durgun seyreden ikinci el araç piyasasında, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin yaklaşması öncesi hareketlenme bekleniyor.

Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, ikinci el araç piyasasında geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre satışlarda yüzde 4 oranında artış kaydedildiğini söyledi. Araç piyasasının bayram sezonunda da sakin seyrettiğine dikkat çeken Oda Başkanı Acıbadem, "İkinci el araç piyasası sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu değişkenliğin en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii İran-Amerika Savaşı, bununla birlikte altına kayan bir para vardı. Bu para da şu an altında stabil bekliyor. Bekleme sebebi de tabii yüksek rakamlardan altın alanların altının fiyatının geri çekilmesi. Vatandaş ‘şu an zarar ediyorum' diye altında parası bekliyor. İkinci el araç piyasasına baktığımız zaman normal rutin seyrinde devam ediyor. Kurban Bayramı haftasına girdik, akabinde de tabii yaz tatili var. Bizim hani ülkemizdeki şartlarda da bayram öncesinde bir piyasada genel hareketlilik yaşanıyor ve biz de bu hareketlilikten inşallah faydalanmak istiyoruz sektör temsilcileri olarak. Yaz tatili ile de birlikte araç satışlarının artmasını bekliyoruz. 2025 yılına baktığımızda ilk 4 aylık süreçte ve 2026'ya kıyasladığımızda ilk 4 aylık süreçte otomotiv 2. el araç satışında yüzde 4'lük gibi bir artış var. İnşallah savaş neticelenir. Yastık altındaki altının tekrar piyasaya dönmesi çünkü piyasa hepsi birbirine bağlantılı. Vatandaş elindeki altını dövizi bozdurup araç alırsa, bunun akabinde konut alacak, ev eşyasına kadar değiştirecek. Piyasada bir hareketlilik oluşacak. İnşallah umudumuz bu şekilde bekliyoruz" dedi.

“Yalan internet paylaşımlarına çok itibar etmeyelim”

Bayram öncesi spekülasyon söylentilerinin asılsız olduğuna dikkat çeken Abdullah Acıbadem, "Bayram öncesi her zaman piyasada çok fazla spekülasyon dönüyor. Yani araç fiyatları işte bayramdan dolayı bayram haftasında çok yüksek, rakamlara çıkıyor gibi. Tabii bu yalan internet paylaşımlarına çok itibar etmeyelim. Araç piyasası normal seyrinde ilerliyor. Yani baktığımızda fiyatlar çok yükseleceğini beklemiyoruz, şu anki zaten yüksek bir rakam yok. Bundan sonraki süreçte de Kurban Bayramı sonrasında dediğimiz gibi İran Savaşı neticelenir, altındaki para piyasaya dönerse bu ikinci el fiyatlarına yansıyabilir" diye konuştu.