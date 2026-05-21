Seydişehir'de beklenen kayıtlar başladı

Seydişehir'de turnuva heyecanı başlıyor. Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası kayırları bu gün itibari ile başladı.

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası" için kayıtlar başladı. 

15 Haziran’da başlayacak olan turnuvada grup maçları Atatürk Spor Salonu yanında bulunan 2 Nolu Sentetik Çim Sahada yapılacak.

Başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinde başlayan, Başkanlık Turnuvasına katılacak takımların 5 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Seydişehir Belediyesine takım listesini teslim etmesi ifade edildi. 

Fikstür kura çekiminin 10 Haziran Çarşamba günü Saat: 16.00'da Belediye Düğün Salonunda yapılacak olan turnuva tek kategoride olup 16 yaşından büyükler katılabilecek. 

Başkanlık kupası başvuru formu almak isteyenlerin Seydişehir Belediyesinden temin edebileceği, turnuvaya kamu kurum ve kuruluşları, merkez ve kırsal mahalleler ile sivil toplum kuruluşları ve işletmelerin katılabileceği vurgulandı. 

