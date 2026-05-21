Koyalı çiftçilere antraknozu hastalığı uyarısı

Konya Ovası’nda bahar yağıları etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle nisan ve mayıs yağışları ekili alanlarda yüzleri güldürdü.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il genelinde nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışlar ile önümüzdeki günlerde beklenen kapalı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle nohut ekili alanlarda antraknoz hastalığı riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Verim ve kalite kayıplarının önüne geçebilmek için üreticilerimizin gerekli tedbirleri alarak koruyucu mücadele yöntemlerini uygulamaları büyük önem taşımaktadır.

Yeşil aksam ilaçlamasının günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve üzerinde olduğu dönemlerde yapılması önerilmektedir. Yağış durumuna ve ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanmalıdır.

İlaçlama sırasında yaprak alt yüzeyleri başta olmak üzere bitkinin tamamının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Üreticilerimiz hastalık ve mücadele yöntemleri hakkında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden bilgi alabilirler. Bereketli, sağlıklı ve verimli bir üretim sezonu diliyoruz.”