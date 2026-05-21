Ankara ekibi, Konya'da ilk 12'ye girdi

Konya'da düzenlenen Basketbol U16 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ankara temsilcisi Genç Magic Hands Kulübü, Türkiye'nin en iyi 12 takım arasında yer aldı.

Şampiyonanın D Grubu’nda mücadele eden başkent temsilcisi, güçlü rakipleri İzmir Bahçeşehir Koleji ve Çaba Spor Kulübü’nü devirerek, önemli galibiyetlere imza attı. Grup maçlarını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Magic Hands, bir üst tura yükselerek turnuvada yoluna devam etme hakkı kazandı. Altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken kulüp, elde ettiği bu başarıyla Ankara basketbolunun yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Kulübün teknik ekibi ve sporcuları, maçların ardından büyük sevinç yaşarken, aileler ve basketbol camiası da genç sporcuların başarısını takdirle karşıladı. A. Genç Magic Hands Kulübü’nün Türkiye Şampiyonası’ndaki mücadelesi heyecanla takip ediliyor.