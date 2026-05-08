Kayınvalidesinin öldürdüğü damat: O evde kimi yakalarsam öldüreceğim
Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen Rüzgar Eser'in, olaydan önce eşine ölüm tehditleri savurduğu videolar ortaya çıktı.
Haberin Özeti
- • Kağıthane'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşinin evine gelerek çıkan tartışmada kayınvalidesi Delal A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
- • Olay sırasında Rüzgar Eser, eşi Nurşin E.'yi (28) silahla yaralayıp baldızı Betül E. (32) ve kayınvalidesini darbederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- • Rüzgar Eser'in olay öncesinde eşi ve kızına yönelik "o evde kimi yakalarsam öldüreceğim" ve "seni öldüreceğim" şeklinde ölüm tehditleri savurduğu videolar ortaya çıktı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi.
Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
“iki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak”
Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.
“Anneni kendi ellerimle öldüreceğim”
Öte yandan Rüzgar Eser olaydan önce kızına da video çekip 'Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın' dedi.