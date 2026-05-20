Düşme endişesinden kupa finaline! İşte Konyaspor'un karnesi

3 farklı teknik adam çalıştı

Tümosan Konyaspor, 2025-2026 sezonunu Süper Lig’de 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puanla 9. sırada tamamladı. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise finale yükselme başarısı gösterdi. Konyaspor, 2025-2026 sezonunda 3 farklı teknik direktör görev yaptı. Yeşil-beyazlı ekipte, Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.

Çağdaş Atan’la ligde kazanamadı!

Recep Uçar’ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, ligde çıktığı maçlarda 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet sonrası Çağdaş Atan ile de yollarını ayırdı. Atan, görev yaptığı süreçte Konyaspor’a galibiyet sevinci yaşatamadı. Daha sonra eski teknik direktörü İlhan Palut ile yeniden anlaşan Konyaspor, Palut yönetiminde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. İlhan Palut, takımı 14. Sıradan alıp sezon sonunda 9. sıraya taşımayı başardı. Ayrıca İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı geçerek finale yükselme başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, finalde Cuma günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İlhan Palut’un gelişiyle yükseliş başladı

Konyaspor’da, Süper Lig’in 20. haftasında alınan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı ve göreve İlhan Palut getirildi. Küme düşmenin en ciddi adaylarından biri olarak gösterilen yeşil-beyazlı ekipte Palut, 21. hafta itibarıyla 1122 gün sonra yeniden takımın başında sahaya çıktı. Konyaspor, Palut yönetimindeki ilk maçında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Ardından deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Konyaspor, sonraki hafta sahasında Galatasaray’ı 2-0 yenerek moral buldu. Daha sonra deplasmanda Başakşehir’e 2-0 kaybeden Konyaspor, bu mağlubiyetin ardından çıkışa geçti.

Üst üste gelen galibiyetler

Yeşil-beyazlılar, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, ardından Kocaelispor’u 2-1, Gençlerbirliği’ni ise 1-0 mağlup etti. 28. haftada deplasmanda Samsunspor ile berabere kalan Konyaspor, sonraki haftalarda sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 ve evinde Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Ligin son bölümünde ise Rizespor’a 3-2, Fenerbahçe’ye 3-0 ve Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Palut, takımı 14. sıradan 9. sıraya taşımayı başardı.