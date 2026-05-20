Konyaspor'da sevindiren gelişmeler

Tümosan Konyaspor’da Türkiye Kupası finalinin hazırlıkları devam ederken, sakat futbolculardan da güzel haberler yüz güldürüyor. Süper Lig’de son haftalarda sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Blaz Kramer, kupa finali hazırlığındaki tüm idmanlarda takımla çalışırken, son dakikada bir aksilik olmazsa finalde kadroda olacak. Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Uğurcan Yazğılı da takımla çalışmalara başlarken, yine aynı maçta sakatlanan Diogo Golçalves de döndü.

Apandisit ameliyatı olan Adama Nagalo ise dün takımla çalıştı. Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlanan ve sonrasında ligdeki maçlarda forma giymeyen Berkan Kutlu’nun da tedavisi devam ediyor. Berkan dışındaki isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, Berkan’ın da takımla Antalya’ya gideceği ve durumunun maç günü belli olacağı ifade edildi. Kupa finalinde sezonu kapatan Ufuk Akyol ile birlikte Tunahan Taşçı forma giyemeyecek.



