Konya'da final için dev ekran kurulacak

Türkiye Kupası finalinde oynanacak Konyaspor Trabzonspor müsabakası için dev ekran kurulacağı açıklandı

Konya'da final için dev ekran kurulacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, Konya’da iki ayrı noktada kurulacak dev ekranlarda taraftarlarla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyon kapsamında final mücadelesi, Kılıçarslan Meydanı ile stadyum yanında kurulacak dev ekranlardan canlı yayınlanacak. 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak karşılaşma öncesinde şehirde büyük bir heyecan yaşanırken, taraftarlar final atmosferine ortak olması amaçlanıyor.

Konya'da final için dev ekran kurulacak

Konyaspor yönetiminden destek
Bu Habere de Bak
Konyaspor yönetiminden destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuya ilişkin yaptığı açıklamada taraftarların talebine karşılık verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı, “Taraftarımız iki ayrı nokta istedi, gereğini yaptık. Konyaspor’umuzun Ziraat Türkiye Kupası Final heyecanı 2 ayrı yerde dev ekranlarda. Kılıçarslan Meydanı ve stadyum yanında kurulacak ekranlarla taraftarlarımız final coşkusunu birlikte yaşayacak. O kupa, Konya’mıza gelecek”.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'nın kalbinde dönüşüm başladı! İşte tarihi aksta son durum
Konya'nın kalbinde dönüşüm başladı! İşte tarihi aksta son durum
Konyaspor kupa için yola çıkıyor
Konyaspor kupa için yola çıkıyor
Konya yolunda sürücülere kritik uyarı!
Konya yolunda sürücülere kritik uyarı!
Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun
Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun
Meram şehrin renklerine boyandı
Meram şehrin renklerine boyandı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 20 Mayıs Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 20 Mayıs Çarşamba