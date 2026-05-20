Konya'da final için dev ekran kurulacak

Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, Konya’da iki ayrı noktada kurulacak dev ekranlarda taraftarlarla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyon kapsamında final mücadelesi, Kılıçarslan Meydanı ile stadyum yanında kurulacak dev ekranlardan canlı yayınlanacak. 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak karşılaşma öncesinde şehirde büyük bir heyecan yaşanırken, taraftarlar final atmosferine ortak olması amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuya ilişkin yaptığı açıklamada taraftarların talebine karşılık verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı, “Taraftarımız iki ayrı nokta istedi, gereğini yaptık. Konyaspor’umuzun Ziraat Türkiye Kupası Final heyecanı 2 ayrı yerde dev ekranlarda. Kılıçarslan Meydanı ve stadyum yanında kurulacak ekranlarla taraftarlarımız final coşkusunu birlikte yaşayacak. O kupa, Konya’mıza gelecek”.