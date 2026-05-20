VİAD, Ata topraklarıyla bağları güçlendiriyor

Vizyoner İş Adamları Derneği (VİAD) Genel Başkanı Atilla Sinacı başkanlığındaki VİAD heyeti, 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Kazakistan İş ve Kültür Heyeti programı kapsamında kapsamlı ve önemli iş birliği ve yatırım temaslarında bulundu.

Enerji, sağlık, tarım makineleri, lojistik, teknoloji, turizm ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak proje imkânlarının değerlendirilmesi ve yatırım süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda VİAD heyeti, kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, hastaneler ve diplomatik misyonlarla bir araya geldi.

Bir çok alanda yapılan toplantılarda iki ülke arasındaki ticaret ve kültür ağlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

VİAD heyeti Türk Kazak İş İnsanları Birliği’ni ziyaret ederek TÜKİB Başkan Yardımcısı, UNO Şirketler Grubu ve Universal Catering CEO’su Gürol Eren ile görüştü. Bu görüşmede de Türk iş insanlarının Kazakistan’daki yatırım süreçleri, ortak proje alanları ve iki ülke iş dünyası arasında daha etkin bir iletişim zemini kurulması konuları değerlendirilirken, inşaat, enerji, tarım makineleri, lojistik, teknoloji ve turizm sektörlerinde karşılıklı iş birliği fırsatları ele alındı.

Program kapsamında sağlık sektörü de ayrı bir başlık olarak öne çıktı. VİAD heyeti, sağlık yatırımı planlamaları çerçevesinde Mediterra Hospital’ı ziyaret ederek Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Tazhdinov Dinmukhamed ve Başhekim Erman Moldabekov ile görüştü. Görüşmede Kazakistan’daki sağlık sistemi, özel hastane işletmeciliği, sağlık yatırımlarının yapısı ve Türkiye ile Kazakistan arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birlikleri hakkında bilgi alındı.

VİAD Genel Başkanı Atilla Sınacı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Kazakistan Cumhuriyeti Almatı Bölgesi Kalkınma Ajansı Müdürü Akzhol Issakov ve Müdür Yardımcısı Chunkunov Kuandyk Sagatbekovich ile de bir araya geldi.

Görüşmede enerji, sağlık, tarım makineleri ve turizm alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alınırken; Almatı Bölgesi’nin yatırım potansiyeli, Türk iş insanlarının bölgede geliştirebileceği projeler, kamu-özel sektör iş birliği imkânları ve sektörel yatırım süreçleri toplantının ana başlıkları arasında yer aldı.

Öncelik Enerji Ve Sağlık Sektörlerinde Oldu

VİAD heyeti, UNO Group Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce ile de görüştü. Görüşmede Kazakistan’da yatırım yapılması planlanan sektörler, ülkedeki iş yapma süreçleri, yatırım ortamı ve Türk iş insanlarının Kazakistan’daki faaliyet alanları değerlendirildi.

VİAD’ın Kazakistan temaslarında enerji ve sağlık sektörleri öncelikli alanlar arasında yer aldı. Heyette temiz enerji depolama teknolojileri, güneş enerjisi, özel sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, estetik cerrahi, uluslararası hasta hizmetleri ve turizm alanlarında faaliyet gösteren temsilcilerin bulunması, programın belirli sektörlerde somut iş birliği hedefleriyle yürütüldüğünü gösterdi.

Ata Toprakları İle Güçlü Bağlar

Kazakistan temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan VİAD Genel Başkanı Atilla Sinacı, Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve iş dünyası açısından önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Sinacı, “Kazakistan’a heyetimizle çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Ata yurdumuza yaptığımız bu ziyaretin sonuç odaklı olması, birçok alanda önemli iş birliklerine vesile olması hepimizin ortak mutluluğudur. Ayrıca orada bizlere Türk misafirperverliğinin güzel bir örneğini gösteren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Vizyoner İş Adamları Derneği olarak sanayicimize ve iş dünyamıza vizyon vermeye devam edeceğimizi ifade ediyor, gezimizin hayırlı başlangıçlara vesile olmasını diliyor, iş dünyamıza bereketli kazançlar temenni ediyorum.”şeklinde konuştu.

VİAD, Kazakistan temaslarıyla bölgesel gücü küresel fırsatlarla buluşturma, doğru iş birlikleriyle sürdürülebilir büyüme üretme ve vizyoner bakış açısıyla iş dünyasına yeni pazarlar açma hedefine güçlü adımlarla ilerliyor.