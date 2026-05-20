Konya'nın kalbinde dönüşüm başladı! İşte tarihi aksta son durum

Çalışmalar zemin yenileme, aydınlatma, oturma grupları ve peyzaj düzenlemeleri içerirken bölgeyi mimari bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Proje, insanların daha rahat yürümesini, yerli/yabancı turistlerin güvenle gezmesini, trafik düzenlemesiyle kesintisiz ulaşımı ve şehir estetiğini hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi’nde yenileme çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin kalbi konumundaki bölgede titizlikle sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tarihi Aks Elden Geçiriliyor

Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında Alaaddin Tepesi'nden Mevlana Meydanı'na kadar süren düzenlemeler ile şehrin estetiği korunarak tarihi bina cepheleri yeniden gözden geçiriliyor.

Şehrin hafızasını yansıtan Mevlana Meydanı ve Bedesteni birbirine bağlayan tarihi aks, yapılan çalışmalar doğrultusunda vatandaşa daha rahat ve güvenli bir güzergah sunuyor.

Darulmülk Projesi kapsamında Konya’nın tarihi turistik alanlarında önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, tarihi aksta yapılan düzenlemeler ile insanların rahatlıkla yürüyebileceği bir doğrultu oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Trafik Akışı İçin Sınırlama Getiriliyor

Çalışmalar kapsamında Mevlana Caddesi'nde trafik düzenlemesi de yaptıklarını dile getiren Altay, getirilen sınırlamaları şu sözlerle aktardı:

“Gidiş ve geliş trafik akışımız devam edecek ancak parklanmalara sınırlamalar getiriyoruz. İnşallah tamamlandığında özellikle Mevlana Türbesi'nden çıkan vatandaşlarımızın Alaaddin Tepesi'ne, Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne, Kültürpark’a kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Kullandığımız malzemeden işçiliğe kadar Konya'ya yakışır bir işi hayata geçirmek için çaba içerisindeyiz”

Kapsamlı Yenileme Projesi Hayata Geçiyor

Başkan Altay, bölge esnafına gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ederek kentte süregelen çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Caddesi Çevre Düzenleme ve Meydan Yenileme Projesi kapsamında zemin yenileme çalışması başta olmak üzere; oturma grupları, aydınlatma sistemleri, sosyal donatı alanları, peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alan uygulamaları gibi kapsamlı projeler hayata geçirilecek.