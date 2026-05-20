Konya'nın kalbinde dönüşüm başladı! İşte tarihi aksta son durum

Konya'nın kalbi konumundaki Mevlana Caddesi'nde çevre düzenleme çalışmaları başladı. Tarihi aksta yürütülen çalışma, insanların daha rahat yürüyebilmesi, yerli ve yabancı turistlerin güvenle gezebilmesini hedefliyor.

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi'nde Alaaddin Tepesi'nden Mevlana Meydanı'na uzanan Çevre Düzenleme ve Meydan Yenileme Çalışması başlattı.
  • Proje, insanların daha rahat yürümesini, yerli/yabancı turistlerin güvenle gezmesini, trafik düzenlemesiyle kesintisiz ulaşımı ve şehir estetiğini hedefliyor.
  • Çalışmalar zemin yenileme, aydınlatma, oturma grupları ve peyzaj düzenlemeleri içerirken bölgeyi mimari bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi’nde yenileme çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin kalbi konumundaki bölgede titizlikle sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge esnafına sabrından dolayı teşekkür eden Başkan Altay; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin bir arada harmanlandığı bu aksın adeta bir mimari açık hava müzesine dönüşeceğini müjdeledi.

Tarihi Aks Elden Geçiriliyor

Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında Alaaddin Tepesi'nden Mevlana Meydanı'na kadar süren düzenlemeler ile şehrin estetiği korunarak tarihi bina cepheleri yeniden gözden geçiriliyor.

Şehrin hafızasını yansıtan Mevlana Meydanı ve Bedesteni birbirine bağlayan tarihi aks, yapılan çalışmalar doğrultusunda vatandaşa daha rahat ve güvenli bir güzergah sunuyor. 

Çalışmalar tamamlandığında Mevlana Türbesi'nden çıkan yerli ve yabancı turistlerin; Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne, Kültürpark'a ve Alaaddin Tepesi'ne kesintisiz ve konforlu bir şekilde yürüyerek ulaşması hedefleniyor.

Darulmülk Projesi kapsamında Konya’nın tarihi turistik alanlarında önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, tarihi aksta yapılan düzenlemeler ile insanların rahatlıkla yürüyebileceği bir doğrultu oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Darulmülk Projesi kapsamında Alaaddin Tepesi'nden başlayıp Mevlana Meydanı'na kadar uzanan hat boyunca zemin yenileme, şehir mobilyaları ve bina cephe iyileştirme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Trafik Akışı İçin Sınırlama Getiriliyor

Çalışmalar kapsamında Mevlana Caddesi'nde trafik düzenlemesi de yaptıklarını dile getiren Altay, getirilen sınırlamaları şu sözlerle aktardı:

“Gidiş ve geliş trafik akışımız devam edecek ancak parklanmalara sınırlamalar getiriyoruz. İnşallah tamamlandığında özellikle Mevlana Türbesi'nden çıkan vatandaşlarımızın Alaaddin Tepesi'ne, Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne, Kültürpark’a kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Kullandığımız malzemeden işçiliğe kadar Konya'ya yakışır bir işi hayata geçirmek için çaba içerisindeyiz” 

Proje çerçevesinde caddede trafik düzenlemesi yapıldığını açıklayan Başkan Altay, gidiş-geliş akışının süreceğini ancak hatalı parklanmalara kesin sınırlamalar getirileceğini dile getirdi.

Kapsamlı Yenileme Projesi Hayata Geçiyor

Başkan Altay, bölge esnafına gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ederek kentte süregelen çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Mevlana Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi aksta vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için estetik dokunuşlar yapıldığını belirtti.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Caddesi Çevre Düzenleme ve Meydan Yenileme Projesi kapsamında zemin yenileme çalışması başta olmak üzere; oturma grupları, aydınlatma sistemleri, sosyal donatı alanları, peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alan uygulamaları gibi kapsamlı projeler hayata geçirilecek.

