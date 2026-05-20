İran, Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanıyor

İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp için Antalya'da hazırlıklarına başladı. Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, Dünya Kupasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. FIFA'ya gerekli başvuruları yapan ilk üç takımdan biri olduklarını söyleyen Nabi, "Takımımıza yönelik bu kadar eleştiri gelirken sürekli "biz" diyoruz çünkü tüm şartların farkındayız. FIFA'ya gerekli başvuruları yapan ilk üç takımdan biriydik. Bu yüzden de federasyonda önceden onaylanmış programımıza güveniyoruz ve planımız doğrultusunda ilerliyoruz. Elbette yeniden uluslararası arenaya geri döneceğiz. Programımız doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

“Turnuvaya katılan tüm takımlara vize verilmesi gerekiyor”

Ev sahibi ülkeye verilen yükümlülüklerden birinin de FIFA tüzüğü ve turnuva talimatları çerçevesinde gerekli garantileri sağlamak olduğunun altının çizen Nabi, "Bunlardan biri de vizelerin verilmesidir. Bu kurallara göre turnuvaya katılan tüm takımlara vize verilmesi gerekiyor. FIFA da bu konuda karar almış durumda ve ev sahibi ülkelerin gerekli iş birliğini yapması gerektiğini vurguluyor. Biz de önümüzdeki gün Ankara'da olacağız. Oyuncular özel vize işlemleri ve gerekli görüşmeler için Kanada Büyükelçiliği'ne başvuracak. Büyükelçilikte bazı randevu ve işlemler planlandı. Yurt dışında forma giyen lejyoner oyuncular da büyükelçiliğe giderek işlemlerini gerçekleştirecek. Kanada Büyükelçiliği ve ABD'li yetkililerle ilgili süreçler de bu kapsamda yürütülüyor" diye konuştu.