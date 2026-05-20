Konyaspor yönetiminden destek

Tümosan Konyaspor’un Başkanı Ömer Atiker ve yöneticiler Kayacık'a giderek takıma destek ve moral verdi. Başkan Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde dün Kayacık Tesislerine gitti. Atiker ve yöneticiler, takımın antrenmanını izledi. Teknik Direktör İlhan Palut ve futbolcularla bir süre sohbet eden Ömer Atiker, final maçında takıma olan güvenini yineledi.