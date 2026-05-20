Konyaspor'da seçmeler ne zaman?

Başvuralar 26 Haziran’da bitecek

Konyaspor Kulübü Futbol Akademisi 2026-2027 sezonu yetenek seçmeleri; 27 Haziran Cumartesi ile 5 Temmuz Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle, “Futbol Akademisi teknik heyetimiz tarafından değerlendirilecek olan yetenek seçme organizasyonuna; 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 doğumlu adaylar katılabilecektir. Seçmelere katılacak adayların 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.00 ’ye kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Seçmelere katılacak adayların 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 17:00 ’ye kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir”.

Seçmelere katılma bedeli 2 bin 500 TL

“Başvuru İçin Gerekli Adımlar: Aşağıda belirtilen IBAN numarasına 2.500.000 (İKİ BİN BEŞ YÜZ) TL yatırılacak. (Açıklama bölümüne BAĞIŞ yazılması önemlidir). Bağış tutarı yatırıldıktan sonra https://www.konyaspor.org.tr/akademi/ adresine girerek kişisel bölümleri doldurmanız ve banka dekontunuzu yüklemenizin ardından başvurunuz tamamlanacaktır. Seçmelere katılan tüm sporculara Konyaspor'umuzun forması hediye olarak verilecektir. Seçmelere gelecek sporcuların kimlik belgesi, dekont çıktısı ve sağlık raporu getirmeleri zorunludur. Konyaspor Spor Kulübü Ziraatbank TL Hesabı: TR63 0001 0020 8737 0277 6450 06. Açıklama olarak bağış bedeli yazılacaktır”.

Futbolcu Seçme Organizasyon Takvimi

2008 Doğumlular: 27 Haziran 2026 Cumartesi Saat: 13:30

2009 Doğumlular: 28 Haziran 2026 Pazar Saat: 13:30

2010 Doğumlular: 29 Haziran 2026 Pazartesi Saat: 13:30

2011 Doğumlular: 30 Haziran 2026 Salı Saat: 13:30

2012 Doğumlular: 01 Temmuz Çarşamba Saat: 13:30

2013 Doğumlular: 02 Temmuz Perşembe Saat: 13:30

2014 Doğumlular: 03 Temmuz Cuma Saat: 13:30

2015-2016 Doğumlular: 04 Temmuz Cumartesi Saat: 13:30

2017-2018 Doğumlular: 05 Temmuz Pazar Saat: 13:30

Seçmeler, her gün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu yanındaki 1 Nolu suni çim sahada yapılacak. Seçmelerde başarılı olan sporcular, grup antrenmanlarına davet edilecek.

