Beyşehir gölünü korumak için dev hamle

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü için ulusal sulak alan tescil çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından hızla devam ediyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir gölü Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda kıyı şeridinde metrelerce çekilmeler yaşayan göl, bu sene mevsim yağışlarının bol olması nedeniyle tekrar canlanmaya başladı. Özellikle son yağışların ardından Beyşehir Gölü eski dolu günlerine tekrar kavuştu. Ancak gölün geleceği için çalışmalar devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Konya ve Isparta il sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü’nün sahip olduğu doğal değerlerle ülkenin en önemli mirasları arasında yer aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü’nün yalnızca Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğiyle değil, aynı zamanda sulak alan ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, kuş varlığı, su kaynakları ve doğal peyzaj değeriyle de büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ulusal sulak alan tescil süreci kapsamında, DKMP 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ile Konya Bölge Müdürü Orhan Çatalcam, ilgili birim müdürleriyle birlikte bölgede yerinde inceleme ve değerlendirme çalışması yaptı. Yetkililer, korunan alanların ekolojik değerlerinin muhafaza edilmesi, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Beyşehir Gölü’nde devam eden tescil çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik önemli bir adımın atılacağını vurguladı.

