Konya'da 100 yıllık halı ilgi görüyor

Konya kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki tarihi Sille Mahallesi, tarihi geçmişi kadar jeolojik oluşumları ve mağaralarıyla da dikkati çekiyor. Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişten izler barındıran, farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmasıyla bilinen ve yaklaşık iki asır öncesine kadar çömlekçilik, halı dokumacılığı ve taş işçiliğiyle nam salan Sille'nin bu değerleri artık müzelerde ziyaretçilere tanıtılıyor. Lozan Antlaşması kapsamında, Sille'den bir asır önce Yunanistan'a göç eden Rum bir ailenin üçüncü kuşak torunları da dedelerinin dokutturduğu, bölgenin motiflerini barındıran el emeği halıyı Sille Müzesi'ne bağışlamasının ardından ziyaretçiler bu tarihi dokuma halıyı görmek için müzeye akın ediyor.

Müze sorumlusu Sercan Yayla, müzede sergilenen önemli eserlerden olan tarihi halının, Sille'den göç eden Rum bir ailenin üçüncü kuşak torunlarının kurduğu dernek tarafından bağışlandığını söyledi. Derneğin Sille kültürünü ve geleneklerini orada da yaşatmaya çalıştığını dile getiren Yayla, şöyle devam etti: "1924'de mübadeleden önce buradaki Hristiyan aileler gideceği yerde kaliteli halı bulamayacaklarını bildikleri için dokutup götürüyorlar. Orada Sille'ye özlem duyacakları için halının üstüne de bağ evlerini, buranın çömlekleri meşhur olduğu için testileri işlemişler. Sille'nin önemli mekânlarını da halıya dokutmuşlar. Bordürlerde ise haçın stilize edilmiş hali var. Gayrimüslim ailenin Yunanistan'da yaşayan üçüncü kuşak torunları, bu halıyı ait olduğu topraklarda sergilenmesi için müzemize bağışladı. Halıcılıkta Sille çok önemli bir yerde. Ziyaretçilerimizin halının hikâyesini de duyunca şaşkınlıkları artıyor. Bu halıya gösterilen ilgi takdire şayan. Ait olduğu topraklarda sergilenmesi çok güzel." ifadelerin kullandı.



