Başkan Kavuş'tan 23 Nisan mesajı

23 Nisan gününün, ecdadımızın çocuklara hediye ve emanet ettiği en büyük miraslardan biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yarınlarımızın mimarı ve teminatı tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu anlamlı günün milletimizin çocuklara ve geleceğe duyduğu güvenin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

23 Nisan’ın, sadece bir bayram değil aynı zamanda milli egemenliğin simgesi olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Aziz milletimiz, bugünlere ulaşabilmek için büyük mücadeleler vermiş, nice fedakârlıklar göstermiştir. Kurtuluş Savaşı’nın ardından küllerinden yeniden doğan bu büyük milletin en önemli eseri, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Dualarla, tekbirlerle açılan Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin en güçlü teminatı olarak göz bebeğimizdir...

23 Nisan, bu kutlu mirasın geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet edildiğinin en anlamlı göstergesidir. Bu özel gün, çocuklarımızın umutla büyümesini, yarınlara güvenle bakmasını sağlayan bir bayramdır. Çünkü biliyoruz ki; güçlü bir Türkiye’nin temeli, iyi yetişmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerle mümkün olacaktır.

Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Onlara daha güzel, daha güçlü ve daha huzurlu bir ülke bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle Meram’ımızın, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum.”

Başkan Kavuş, ayrıca Meram Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdikleri çocuk şenliğinin bu yıl da planlandığını belirterek; “Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan elim vahşetin milletçe yüreğimizde açtığı derin yaralar sebebiyle bu yıl çocuk şenliğimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Acımız büyük elbet ancak çocuklarımızın umudunu ve geleceğe olan inancını yaşatmaya devam etme mecburiyetimiz de var. Bizler bu mecburiyetin farkındalığıyla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.