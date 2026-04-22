Konyaspor Basın Sözcüsü Yönet desteğe vurgu yaptı

İstikrarlı başarı istiyoruz

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek, yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taraftarları, takımı ve teknik ekibi tebrik eden Yönet, başarıların inanmakla geldiğine vurgu yaptı ve özellikle taraftarın daha çok destek vermesi gerektiğini ifade etti. Yönet, açıklamasında şunları söyledi, “Sürdürebilir ve istikralı başarı istiyoruz demiştik. Her şey adım adım olmalı. Maçın teknik analizinizi yapacak kişi ben değilim. Ben Konyaspor’un Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri olarak her zaman futbol kamuoyuna mesajlar vermek istiyorum”.

Herkeste birlik ve inanmışlık vardı

“Bunun için çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz. Bugün sahaya ilk 11’de çıkan ve sonradan oyuna giren futbolcularımıza, kenarda bekleyen futbolcularımıza, teknik kadroya, sağlık ekibine ve tüm kadroya baktığımız zaman inanılmaz bir birliktelik ve inanmışlık vardı. Onu maçın ilk dakikasından itibaren uzatma dakikalarına kadar ben bunu seyirci olarak hissettim ve gördüm. Golden sonra tüm takımın bir sevinç yumağı oluşturması inanılmaz güzel bir duyguydu. Maçtan çıkan oyuncularımızın yüz mimikleri, maça sonradan dahil olan oyuncularımızın vücut hareketleri inanmışlıklarını gösteriyordu. En büyük teşekkürü ve tebriği hak edenlerden bir tanesi de İlhan Palut’tur. Futbolcularını çok iyi tanıdı, hangi futbolcuyu nerede ve nasıl kullanacağı konusunda doğru kararlar verdi. Zaten bu sonuçlara da yansıyor”.

Lig ve kupa ayrı ayrı bir serüven

“Lig ayrı bir serüven, kupa ilginç bir serüven. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle önümüzde kupa için 2 maçımız kaldı. Maçlara adım adım bakmak gerekiyor. Önümüzdeki maça bakacağız, Konyaspor için önemli bir maç. Bizim Konya şehrine inanmamız gerekiyor. Tüm taraftarlarımıza söylüyoruz, şehrimize inandığımız taktirde Konyaspor’a otomatikman inanacağız. Çünkü tüm şehir şu anda tüm bileşenleri ile Konyaspor’a destek olmaya çalışıyor. Önümüzdeki maçlarda taraftarımızın stadı çok daha iyi doldurmaları gerekiyor. Seyircilerimizin konforu için Ömer Atiker Başkanımız, yönetim kurulu herkes ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Stadın içerisindeki ışık düzeni, ses düzeninin çağın şartlarına en uygun şekilde, en modern şekilde olması için gayret gösteriyor. Tekrar buradan galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarına hem teşekkür ediyoruz hem tebrik ediyoruz”.