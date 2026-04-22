Konya SMMMO'ya TÜİK'ten 100. yıl ziyareti

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, meslek camiası için TÜİK'in güvenilir istatistiklerinin ekonomik değerlendirmelerde rehber olduğunu belirtti.

Ziyarette, TÜİK’in Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve demografik yapısını ortaya koyan veriler üreten köklü bir kurum olduğu vurgulanırken, kurumun 100 yıllık birikiminin ülke yönetimi ve karar alma süreçlerinde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. TÜİK, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda verileri toplayarak analiz etmekte ve bu verileri kamuoyuyla paylaşarak toplumsal ve ekonomik karar süreçlerine ışık tutmaktadır.

TÜİK 100 Yıllık Köklü Bir Birikime Sahibiz

Ziyarette konuşan TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, kurumun 100 yıllık geçmişine dikkat çekerek, “Türkiye İstatistik Kurumu olarak bir asırlık köklü birikimimizle ülkemizin veri altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz güvenilir istatistikler, kamu kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir alanda yol gösterici olmaktadır.” dedi.

“Veri temelli çalışmalar büyük önem taşıyor”

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Meslek camiamız açısından sağlıklı ve güvenilir veriler büyük önem taşımaktadır. TÜİK’in ortaya koyduğu istatistikler hem ekonomik değerlendirmelerde hem de mali süreçlerde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.