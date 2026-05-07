Avrupa'nın en iyileri Almanya'da belli olacak

Tekvando ve para tekvandoda ay-yıldızlı sporcuların da mücadele edeceği yılın en önemli organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası, Almanya'da düzenlenecek. 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası, 11-14 Mayıs tarihlerinde Münih kentinde yapılacak. Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılım puanı verecek şampiyonada, Avrupa'nın en iyileri belli olacak. Türkiye'yi, organizasyonda 16 tekvandocu ve 20 para tekvandocu olmak üzere 36 sporcu temsil edecek.

Milli tekvandocular, 1976 yılından itibaren düzenlenen şampiyona tarihinde 64 altın, 69 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 193 madalya kazandı. Türkiye, tüm zamanlar sıralamasında İspanya'nın bir altın madalya arkasında ikinci sırada bulunuyor. Son iki organizasyonda genel klasmanda birinci olan milli tekvandocular, takım halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Milli para tekvandocular da tekvandoda olduğu gibi son iki şampiyonada takım halinde zirveye çıktı.

Ay-yıldızlı sporcular, 40'ın üzerinde ülkeden 520 sporcunun katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda tekvandoda 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz; para tekvandoda 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Almanya kadrosunda yer alan tekvandoculardan Merve Dinçel Kavurat, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş Aydın ve Emre Kutalmış Ateşli'nin birer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Milli sporcular, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ise 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Merve Dinçel Kavurat ve Nafia Kuş Aydın, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Emine Göğebakan ise kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.