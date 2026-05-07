Konyaspor'da rotasyon olacak mı? Palut'tan açıklama

Tümosan Konyaspor’da bir yandan gözler Türkiye Kupası finaline çevrilirken, diğer yandan da Süper Lig’de oynanacak son 2 maç için rotasyon olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, kimsenin kaderiyle oynamak istemediklerini belirterek, ligdeki 2 maça da en iyi kadroyla çıkacaklarını söyledi. Palut sözlerini şöyle devam etti.

“Kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. Bu bizi vicdanen rahatsız eder. Ligdeki kalan 2 maçımız da önemli. Rakiplerimizin puan cetvelindeki durumları nedeniyle son derece kritik maçlara çıkacağız. Tabi ki biz nispeten ligde rahatız ancak kimsenin kaderini de etkilemek istemiyoruz. Rotasyon olacak ama kimse Rizespor maçındaki gibi bir rotasyon beklemesin. O maçta iki takımın da kendi arasındaki bir maçtı ve çok fazla rotasyon yapabildik. Ancak Fenerbahçe ve Kayserispor maçına en iyi kadromuzla sahada olacağız ve elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz”.