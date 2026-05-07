Trabzonspor, bu kez hasreti dindirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde üç büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek.

Deplasman maçları

Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde deplasmanda son 3 sezonda 6 deplasman maçına çıkarken, bu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, İstanbul'da oynadığı maçlarda 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a 2-0, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

İç saha özlemine Galatasaray galibiyeti ile son vermişti

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine son vermişti. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda sahasında son galibiyetini 17 Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı 3-0'lık sonuçla elde eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek evindeki kötü gidişatı durdurmuştu.