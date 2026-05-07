Tüketici en güvendiği markaları sıraladı: Konya'nın markası ilk 3'te!

Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Tavsiye Şampiyonları 2026” araştırmasının sonuçları açıklandı. 29 farklı kategoride tüketicilerin en çok önerdiği markaların belirlendiği araştırmada TORKU, hem gıda hem de süt ürünleri kategorilerinde öne çıkan markalar arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Gıda ve Süt Ürünlerindeki Başarısını Korudu

Araştırmaya göre gıda sektöründe ortalama 79,4 NPS (Net Tavsiye Skoru) yakalanırken, TORKU; Eti ve Ülker ile birlikte sektörün en çok tavsiye edilen üç markasından biri oldu. Tüketici güvenini arkasına alan TORKU, geniş pazarda rekabetin en güçlü aktörleri arasında yer alıyor.

Süt ve süt ürünleri kategorisinde de başarısını sürdüren TORKU, ilk üçteki yerini korudu. Sektörde ortalama 84,5 NPS skoru ile tüketiciden güçlü bir onay alınırken, TORKU; Pınar ve Sütaş gibi güçlü rakiplerle birlikte sektörün lider oyuncuları arasında konumlandı.

Her iki kategoride de elde ettiği bu sonuçlarla TORKU, tüketici nezdindeki güvenilirliğini ve marka gücünü bir kez daha ortaya koydu.