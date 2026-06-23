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  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Haziran Salı günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Haziran Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 23 Haziran Salı günü 12 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Haziran Salı günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. AHMET ALTIOK
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  2. LATİF UYSAL
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  3. ŞERİFE BAYKAL
    ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
     
  4. CEMİL AY
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
     
  5. NURAN SUCU
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  6. ZAHİDE UYSAL
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. MEHMET BÜYÜKGİDİŞ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  8. YUSUF HAC HALİL
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  9. AYŞE HANÇERLİ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  10. ALİ GÜVERCİN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  11. ALİ MUSTAFA YILMAZ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  12. HANIM ÇİPLİ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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