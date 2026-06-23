Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Haziran Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 23 Haziran Salı günü 12 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- AHMET ALTIOK
TEKKE MEZARLIĞI
- LATİF UYSAL
MUSALLA MEZARLIĞI
- ŞERİFE BAYKAL
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
- CEMİL AY
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- NURAN SUCU
YAZIR MEZARLIĞI
- ZAHİDE UYSAL
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- MEHMET BÜYÜKGİDİŞ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- YUSUF HAC HALİL
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- AYŞE HANÇERLİ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ALİ GÜVERCİN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ALİ MUSTAFA YILMAZ
YAZIR MEZARLIĞI
- HANIM ÇİPLİ
ARAPLAR MEZARLIĞI
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