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  • Konya'da görsel şölen! 190 çeşit gül ziyaretçilerini bekliyor

Konya'da görsel şölen! 190 çeşit gül ziyaretçilerini bekliyor

190 farklı türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Konya'da görsel şölen! 190 çeşit gül ziyaretçilerini bekliyor
Karatay BelediyesiBülten
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Konya'da görsel şölen! 190 çeşit gül ziyaretçilerini bekliyor

Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 

Karatay Belediyesi

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