Konya'da görsel şölen! 190 çeşit gül ziyaretçilerini bekliyor
190 farklı türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyarete açıldı.
Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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