Konyaspor, Jevtovic'e veda etti

Yeşil-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Marko Jevtovic'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti

Konyaspor, Jevtovic'e veda etti
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Konyaspor, tecrübeli orta saha futbolcusu Marko Jevtovic’e veda etti. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla Jevtovic’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic’in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Konyaspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde Jevtovic ile sözleşme yenilemek için masaya oturmuş, ancak sözleşme süresinde yaşanan anlaşmazlık gereği orta yol bulunamamıştı. 

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