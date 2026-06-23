Konyaspor Başkanı Atiker'den teşekkür

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, yeşil-beyazlı ekibin 104. kuruluş yılına özel bir video paylaşan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konyaspor'un 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Videoda 2022'de kaybettiğimiz merhum Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık da unutulmadı. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, yayımladığı mesajla yeşil-beyazlı ekibin 104. kuruluş yılına özel bir video paylaşan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Başkan Ömer Atiker mesajında, “Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, Konyaspor'umuzun 104. kuruluş yılını kutlayan anlamlı video, camiamıza büyük bir mutluluk ve güzel bir enerji vermiştir Şehrimizin ortak değeri Konyaspor'umuza gösterilen bu ince düşünce ve kıymetli destek için Sayın Valimiz İbrahim Akın'a ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Koç'a teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, nice gurur dolu yıllara” ifadelerine yer verdi.