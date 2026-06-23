Gençler teknoloji dünyasını yerinde keşfetti

YEĞİTEK liderliğinde, GençTek Türkiye Koordinatörlüğü, Ankara GençTek ve Düzce GençTek iş birliğiyle düzenlenen G2S Sektör Buluşmaları ve Teknik Gezi Programı tamamlandı. Program kapsamında öğrenciler; ODTÜ Teknokent, ODTÜ ATOM, ODTÜ Tasarım Fabrikası, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve CoZone Bilişim ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Gençler, teknoloji, girişimcilik, oyun geliştirme, tasarım, siber güvenlik ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi alma fırsatı buldu. Programın açılışı, GençTek Ar-Ge ve Ekosistem Daire Başkanı Dr. Bilgehan Özbaylı ile GençTek Türkiye Koordinatörü Burcu Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında sektör temsilcileri, akademisyenler, danışman öğretmenler ve GençTek ekipleri de yer aldı. Teknik gezi ve sektör buluşmaları sayesinde öğrencilerin teknoloji ekosistemini yakından tanıdığı, kariyer planlamalarına katkı sağlayacak önemli deneyimler edindiği belirtildi.