Konya takımında yönetim krizi!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçları sonucunda şampiyon olarak 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren 1922 Akşehirspor, yönetim sorunu nedeniyle lige katılmama tehlikesiyle karşı karşıya. Yasalar gereği Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni yönetim için talip çıkmadı. 1922 Akşehirspor, yönetim oluşturamazsa lige katılmayacak. Kulüpte yaşanan sessizlik ve yeni sezon için adımlar atılmaması ilçede tedirginlik yaşattı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal şunları söyledi, “20 yıl aradan sonra bileğinin hakkıyla 3. Lige yükselen 1922 Akşehirspor Kulüp Başkanlığından bilindiği üzere yasa gereği istifa etmiştim. Belediye Başkanları profesyonel kulüp başkanı olamadıkları gibi belediyeler de kaynak aktaramamaktadır. Yıllar sonra gelen bu başarı tüm Akşehir'indir. Akşehir 'in tüm dinamikleriyle bu başarıya sahip çıkıp takımımızı daha üstün başarılara götürmesi içten dileğimdir. Alt yapıdaki yüzlerce sporcunun gelecek umudundan şehrimizin tanıtımına ve sosyoekonomik katkısına kadar 3. Ligde olmamızın önemi büyüktür”.

“Ancak gerek yüzlerce hemşerimize davetiye göndererek yaptığımız toplantıdan bire bir görüşmelere kadar gösterilen çaba bugüne kadar karşılık bulmamıştır. Sorumluk üstlenecek yeni bir yönetim için ne siyaset ne iş ne de spor kamuoyundan bu yönde hiçbir talep gelmemiştir. Benim dışımda kalan yönetim kurulu üyelerimiz aldıkları olağanüstü genel kurul kararını ilan edeceklerdir. Bu şartlarda maalesef 1922 Akşehirspor’un 'un 3. Lige katılması mümkün görünmemektedir”.