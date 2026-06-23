Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Rahatsızlığı nedeniyle sabaha karşı vefat eden Gazetemiz Genel Müdürü Mehmet Hançerli’nin annesi Ayşe Hançerli Araplar Ak Camiinde kılınan namazın ardından Araplar Mezarlığına defnedildi.

Bir süre hastanede ardından evinde tedavi gören sabah karşı da evinde vefat eden 88 yaşındaki Merhume Ayşe Hançerli için öğle namazına müteakip Araplar Ak Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Katılımın yoğun olduğu cenaze namazının ardından merhume Ayşe Hançerli’nin naaşı Araplar Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Hançerli ailesi mensupları ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Siyaset, iş ve medya sektöründen birçok ismin yanı sıra eski siyasetçiler, milletvekilleri, oda başkanları, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, merkez ilçe belediye başkan yardımcıları ile birlikte eski ve yeni siyasetçiler törende hazır bulundu.