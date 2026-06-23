Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Gazetemiz Genel Müdürü ve Karatay Belediyesi eski Başkanı Mehmet Hançerli'nin annesi Ayşe Hançerli son yolculuğuna Araplar Mezarlığı'nda dualarla uğurlandı.

Ayşe Hançerli dualarla defnedildi
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Rahatsızlığı nedeniyle sabaha karşı vefat eden Gazetemiz Genel Müdürü Mehmet Hançerli’nin annesi Ayşe Hançerli Araplar Ak Camiinde kılınan namazın ardından Araplar Mezarlığına defnedildi. 

Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

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Bir süre hastanede ardından evinde tedavi gören sabah karşı da evinde vefat eden 88 yaşındaki Merhume Ayşe Hançerli için öğle namazına müteakip Araplar Ak Camii’nde cenaze namazı kılındı. 

Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Katılımın yoğun olduğu cenaze namazının ardından merhume Ayşe Hançerli’nin naaşı Araplar Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Cenaze törenine Hançerli ailesi mensupları ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda isim katıldı. 

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Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Siyaset, iş ve medya sektöründen birçok ismin yanı sıra eski siyasetçiler, milletvekilleri, oda başkanları, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, merkez ilçe belediye başkan yardımcıları ile birlikte eski ve yeni siyasetçiler törende hazır bulundu.

Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Ayşe Hançerli dualarla defnedildi

Hüseyin Turgut

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Ayşe Hançerli dualarla defnedildi
Ayşe Hançerli dualarla defnedildi
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