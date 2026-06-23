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Konya'da seyir halindeki otobüs alevler içinde kaldı!

Konya'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'da seyir halindeki otobüs alevler içinde kaldı!
AA
AAAnadolu Ajansı
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Aydın'dan Sivas'a giden 58 AHL 868 plakalı yolcu otobüsü, Konya - Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Konya'da seyir halindeki otobüs alevler içinde kaldı!

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Yangını fark eden sürücü, yol kenarında aracı durdurarak 21 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

AA

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