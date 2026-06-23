Konya'daki gölette ekiplerin temizlik mesaisi

Seydişehir'de çevre bilincini artırmak amacıyla Gökçehüyük Gölet'inde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Konya'daki gölette ekiplerin temizlik mesaisi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, öğrenciler ve ilçe protokolünün katıldığı programda gazetecilere, toplumda çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratacak ve bilinç oluşturacak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Seydişehir'in eşsiz doğal güzelliklere sahip bir ilçe olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bu doğrultuda birçok çevre çalışması yürütüyor, özellikle doğaya bırakılan atıkları topluyoruz. Çünkü bu atıklar, hem suyu hem de toprağı kirleterek zarar veriyor. Hatta orman yangınlarında bile bu atıkların olumsuz etkisini görüyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız piknik alanlarına gittiklerinde mümkün olduğu kadar bulunduğu alanda çöplerini ve çevredeki atıkları alarak ayrılırsa çevremiz daha temiz kalır." diye konuştu.

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AA

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