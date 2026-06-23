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'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya' yarışmasının kazananları açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya'da, bisiklet farkındalığını artırmak adına 31 ilçedeki 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında düzenlediği 'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya' temalı resim yarışmasında kazananlar açıklandı.

'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya' yarışmasının kazananları açıklandı
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'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya' yarışmasının kazananları açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Avrupa Bisiklet Başkenti Konya temalı resim yarışmasında sonuçlar belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi

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