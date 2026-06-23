Konya, Uluslararası Gençlik Forumu’na ev sahipliği yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeyi hedefleyen önemli uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal İnovasyon Ajansı’mızın paydaşları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Savunuculuk Forumu, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen “Speak Up Youth” projesi çerçevesinde, 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yedi bölgesinden ve proje ortağı ülkelerden gelecek 18-30 yaş aralığındaki 49 genç, altı gün boyunca gençlik katılımı, savunuculuk ve politika geliştirme alanlarında yoğun bir öğrenme ve deneyim paylaşımı sürecine katılacak.

GENÇLER POLİTİKA ÜRETEN AKTÖRLER OLARAK GÜÇLENECEK

Forum kapsamında katılımcı gençler; savunuculuk araçları, politika geliştirme süreçleri ve karar alma mekanizmalarına katılım konularında eğitimler alacak. Program süresince gençler, politika önerileri hazırlayacak, Avrupa Konseyi gençlik oturumu modeli simülasyonlarına katılacak ve karar alıcılarla doğrudan diyalog kurma fırsatı elde edecek. Ayrıca kısa film, dijital kampanya ve görsel sanat çalışmaları gibi yaratıcı savunuculuk ürünleri geliştirerek toplumsal meselelere ilişkin çözüm önerilerini görünür kılacak.

KALICI GENÇLİK AĞI VE SOMUT ÇIKTILAR HEDEFLENİYOR

Forumun sonunda katılımcıların politika okuryazarlığı ve savunuculuk öz-yeterliliklerinde ölçülebilir gelişim sağlanması hedefleniyor. Katılımcı bir süreçle hazırlanacak Türkiye Gençlik Savunuculuk Deklarasyonu’nun yanı sıra yerel ve ulusal karar alıcılarla gerçekleştirilecek diyalog toplantılarıyla gençlerin görüş ve önerilerinin ilgili paydaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Program sonunda kurulacak Gençlik Savunuculuk Ağı ile gençler arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi planlanırken, katılımcıların öğrenme kazanımları Youthpass sertifikası ile belgelendirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik mekânlarında gerçekleştirilecek forum, gençlerin demokratik süreçlere katılımını güçlendirmeyi ve gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir uluslararası buluşma olacak.