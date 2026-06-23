Meram'da 'Yeşil Fest' rüzgarı

Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, Yeşilay Konya Gençlik Komisyonu ve Lalabahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde, Lalabahçe Mehmet Fevzi ve Atiye Atçeken İlkokulu’nda düzenlenen “Yeşil Fest”, öğrencileri hem eğlenceyle buluşturdu hem de bağımlılıklara karşı bilinçlendirdi. “Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, Meram Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulkahar Karaçay, Lalebahçe Mahalle Muhtarı Naime Arif, okul müdürü Ahmet Özcan, öğretmenler ve veliler katıldı.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM BİLİNÇLENDİ

Meram’ın doğası ve yeşiliyle özdeşleşen kimliğine uygun olarak hayata geçirilen festival, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler birbirinden eğlenceli yarışmalarla keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bilgiler edindi. Festival kapsamında çocuklar; mendil kapmaca, yakan top, halat çekme, balon patlatma, çuval yarışı, sandalye kapma ve kelime türetme yarışmalarında kıyasıya mücadele etti. Takım ruhunun, paylaşmanın ve arkadaşlık duygularının ön plana çıktığı etkinliklerde öğrenciler hem fiziksel aktivitelerle hareket etti hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte çocuklara ayrıca Meram Belediyesi tarafından limonata ve pamuk şekeri ikram edildi.

‘BAĞIMSIZLIK YILI’ KAPSAMINDA ANLAMLI ETKİNLİK

Bağımlılıklarla mücadelede çocuklarda farkındalığı artırmayı hedefleyen festival, ‘Bağımsızlık Seferberliği’ kapsamında gerçekleştirildi. Bu doğrultuda ilan edilen 2026 ‘Bağımsızlık Yılı’ teması çerçevesinde düzenlenen etkinlik, çocuklara bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşamın önemini anlatmayı amaçladı. Etkinlik boyunca öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici faaliyetler de gerçekleştirildi. Günün sonunda yarışmalarda dereceye giren ve etkinliklere katılım sağlayan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyelerini büyük bir mutlulukla alan öğrencilerin heyecanı ve sevinci etkinliğe renk kattı.

PROF. DR. KÜÇÜKBEZİRCİ; “GERÇEK ÖZGÜRLÜK BAĞIMLILIKLARDAN UZAK DURABİLMEKTİR”

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, bağımlılıkların bireyin hayatına verdiği zararlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Küçükbezirci konuşmasında, özellikle teknoloji bağımlılığının çocukların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekerek; “Teknoloji, oyun ve internet bağımlılığı da çocuklarımızın zamanını, enerjisini ve potansiyelini tüketebilmektedir. Çocuklarımızın, önlerindeki yaz tatilini en güzel şekilde değerlendireceklerine ve gerçek oyunlar oynayarak geçireceklerine inanıyorum.” diye konuştu.

MERAM GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI KARAÇAY; “SADECE GENÇLERİMİZİN DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZIN DA YANINDAYIZ”

Meram Gençlik Meclisi Başkanı Abdulkahar Karaçay da festivalin önemine değinerek, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Karaçay konuşmasında, “Gerçek özgürlük; zararlı alışkanlıklara hayır diyebilmek, zamanı doğru kullanabilmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirebilmektir. Sizler geleceğimizsiniz. Sporla, sanatla, kitapla ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz her güzel an, sizi bağımlılıklardan uzaklaştıran güçlü bir adımdır. Meram Gençlik Meclisi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onları faydalı ve bilinçli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.