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Selçuklu Belediyespor'dan 2 madalya, 1 şampiyonluk

Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımı, 20-22 Haziran tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Bosna-Hersek Open Tekvando Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti

Selçuklu Belediyespor'dan 2 madalya, 1 şampiyonluk
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımı, 20-22 Haziran tarihlerinde Saraybosna'daki Bosna-Hersek Open Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti.
  • Yıldızlar 41 kiloda Göknur Tanrıkulu şampiyonluk kazanırken, Gençler kategorisinde Kadir Egemen Ceran gümüş madalya aldı.
  • Takım, 60 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda toplam 4 madalya kazandı.

Konya Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımı, 20-22 Haziran tarihlerinde Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Bosna-Hersek Open Tekvando Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvando Takımımız, 20-22 Haziran tarihlerinde Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Bosna-Hersek Open Tekvando Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı”.

Selçuklu Belediyespor'dan 2 madalya, 1 şampiyonluk

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“Yıldızlar 41 kiloda Göknur Tanrıkulu, şampiyon olarak İstiklal Marşı’mızı gururla okutmayı başardı. Gençler kategorisinde mücadele eden Kadir Egemen Ceran ise finalde gösterdiği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. 60 ülkeden iki bin 500’ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda takımımız, 4 günde toplam 4 madalya kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü başarıyla temsil etti. Sporcularımızı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz”. 

Hüseyin Turgut

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