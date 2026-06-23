Selçuklu'da okullar terledi! Şampiyon Hazım Uluşahin

Şampiyon Hazım Uluşahin oldu

Selçuklu Belediyesi tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi, takım ruhunun geliştirilmesi ve sportif rekabetin centilmenlik çerçevesinde yaşatılması amacıyla düzenlenen Ortaokullararası Futbol Turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi. 24 okuldan 360 öğrencinin forma giydiği turnuvada, 5 köy okulunun da yer alması organizasyona ayrı bir anlam kattı. Haftalar boyunca büyük bir heyecana sahne olan turnuva, farklı mahallelerden ve kırsal bölgelerden gelen öğrencileri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

Final karşılaşmasında Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu ile Borsa İstanbul Ortaokulu karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluğa ulaşırken, Borsa İstanbul Ortaokulu turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncülük maçında ise Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu rakibini mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Kupa ve madalyalar takdim edildi

Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Saha'da gerçekleştirilen ödül törenine Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Koç, Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kolay ile Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ katıldı. Protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, sporcuların yaşadığı sevinç ve heyecan organizasyona renk kattı.

Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, organizasyonun gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın sporla büyümesini, takım ruhunu öğrenmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu yıl 24 okulumuzdan 360 öğrencimizin mücadele ettiği turnuvamızda 5 köy okulumuzun da yer alması bizler için ayrıca mutluluk verici oldu. Sporun kapsayıcı ve birleştirici yönünü hep birlikte yaşadık. Turnuvaya katılan tüm okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, centilmence ortaya koydukları mücadeleden dolayı her bir sporcumuzu kutluyorum. Şampiyon Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'nu, ikinci olan Borsa İstanbul Ortaokulu'nu ve üçüncü olan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”.