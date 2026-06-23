Dünya Kupası'nda çarşamba fikstürü

2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 4 maçla devam edecek

Dünya Kupası'nda çarşamba fikstürü
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı B, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Katar karşılaşacak. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…

L Grubu: 02.00 Panama - Hırvatistan (Toronto Stadı)
K Grubu: 05.00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)
B Grubu: 22.00 İsviçre - Kanada (BC Place Vancouver Stadı)
22.00 Bosna-Hersek - Katar (Seattle Stadı)
 

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