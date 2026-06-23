Konya'nın o ilçesine KOP destekli keşif kütüphanesi geliyor!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) ve Seydişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan KOP Seydişehir Keşif Kütüphanesi” projesi protokolü imzalandı.

İmza töreni KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu şu sözleri sarf etti:

“ Projemiz, Millet Bahçesi içerisinde gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, okuma kültürünü geliştirmek, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla modern bir kütüphane ve atölye merkezi oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında gençlere yönelik yenilikçi öğrenme deneyimleri sunan, doğa temelli öğretim ve teknolojik altyapıyla desteklenen, araştırmayı, üretmeyi, yaratıcı düşünmeyi teşvik eden, çok yönlü bir eğitim ve yaşam alanı hayata geçirilecektir. Merkez bünyesinde oluşturulacak kütüphane ve atölyeler aracılığıyla gençlerin akademik, kültürel, sanatsal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanacak; onların eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği ve üretkenlik becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek projenin yeni eğitim öğretim döneminde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca proje tabanlı öğrenme uygulamaları, eğitim etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkân tanınacaktır. ”

Başkan Ustaoğlu; “Dijital eğitim araçları, uygulamalı öğrenme alanları, mesleki gelişim atölyeleri ve sosyal etkinlik mekânlarıyla donatılacak merkez; gençler için sürekli öğrenmeyi teşvik eden, bilgiye erişimi kolaylaştıran, kültürel etkileşimi artıran ve toplumsal gelişime katkı sunan sürdürülebilir bir eğitim üssü olarak hizmet verecektir. Seydişehir’e hayırlı olsun “ifadelerini kullandı.