Konya dahil 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu: 10 şirkete kayyum!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık', '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, elebaşılığını V.B.'nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup'a yönelik inceleme başlatıldı.

Soruşturmada, şirkete ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden, düzenlenen sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.