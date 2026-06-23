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Konya'da apartman kavgasında kan aktı! Yönetici bıçaklandı

Konya'da bir kişi tartıştığı apartman yöneticisini bıçaklayarak yaraladı.

Konya'da apartman kavgasında kan aktı! Yönetici bıçaklandı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürdal Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

 Edinilen bilgiye göre, apartman sakini T.T. apartmanda yönetici olan M.E. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. 

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.T. bıçakla M.E.'yi karnından bıçakladı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.E., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 Olayın şüphelisi T.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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AA

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