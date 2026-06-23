Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 24 Haziran Çarşamba
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 24 Haziran Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
24.06.2026 08:30 - 24.06.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|AHMET AYIK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|CEMAL YANILMAZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|CEMAL YANILMAZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|DEMİRÖZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|GÜRKAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|KILAVUZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|TUZDEVE YOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÜRKAN Caddesi
24.06.2026 09:00 - 24.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|SALAHATTİN MAHALLESİ
|25252. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25252. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25301. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25305. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25308. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25370. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25371. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25373. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|TEPEKENT Caddesi
24.06.2026 09:30 - 24.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ABDULLAH DEDE Sokak
24.06.2026 13:30 - 24.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|DÜNDAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|KOLUKISA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|SAHİFE Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
24.06.2026 09:00 - 24.06.2026 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AHVAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BUDAKDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BULUŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|KAZIM AKMİRZA Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT MEHMET APAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|TERCÜME Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ÜLFET Sokak
|KONYA
|MERAM
|HADİMİ MAHALLESİ
|HASANKÖY Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HADİMİ MAHALLESİ
|TAŞKÖPRÜ Caddesi
24.06.2026 09:00 - 24.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ADNAN MENDERES Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|BOZKIR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|DEDELER Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|DERE. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|DEREİÇİ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|İBRAHİM HAKKI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|RECEP KONUK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|VATAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|YURT. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAŞINHANI MAHALLESİ
|GÜRKAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23302. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23303. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23304. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23305. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23306. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23307. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23308. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23313. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23337. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23339. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23341. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23345. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23346. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|KAVAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
24.06.2026 10:30 - 24.06.2026 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22464. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22582. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22649. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|ESKİHAYIROĞLU SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|HAYIROĞLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22420. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22438. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22456. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22457. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22464. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22481.
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22484. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22501. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|OVAKAVAĞI Caddesi
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