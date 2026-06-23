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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 24 Haziran Çarşamba

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 24 Haziran Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 24 Haziran Çarşamba
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

24.06.2026 08:30 - 24.06.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİAHMET AYIK Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİCEMAL YANILMAZ Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİCEMAL YANILMAZ Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİDEMİRÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİGÜRKAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİKILAVUZ Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİTUZDEVE YOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜRKAN Caddesi 
24.06.2026 09:00 - 24.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYASELÇUKLUSALAHATTİN MAHALLESİ25252. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25252. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25301. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25305. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25308. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25370. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25371. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25373. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİTEPEKENT Caddesi 
24.06.2026 09:30 - 24.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİABDULLAH DEDE Sokak 
24.06.2026 13:30 - 24.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİDÜNDAR Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİKOLUKISA Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİSAHİFE Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

24.06.2026 09:00 - 24.06.2026 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAHVAL Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBUDAKDERE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBULUŞ Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİKAZIM AKMİRZA Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT MEHMET APAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİTERCÜME Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİÜLFET Sokak 
KONYAMERAMHADİMİ MAHALLESİHASANKÖY Caddesi 
KONYAMERAMHADİMİ MAHALLESİTAŞKÖPRÜ Caddesi 
24.06.2026 09:00 - 24.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİADNAN MENDERES Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİBOZKIR Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİDEDELER Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİDERE. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİDEREİÇİ. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİİBRAHİM HAKKI Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİRECEP KONUK Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİVATAN Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİYURT. Sokak 
KONYAMERAMKAŞINHANI MAHALLESİGÜRKAN Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23302. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23303. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23304. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23305. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23306. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23307. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23308. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23313. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23337. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23339. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23341. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23345. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23346. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİKAVAK Caddesi 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİKONAK Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

24.06.2026 10:30 - 24.06.2026 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22464. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22582. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22649. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİESKİHAYIROĞLU SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİHAYIROĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22420. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22438. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22456. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22457. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22464. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22481. 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22484. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22501. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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