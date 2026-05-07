Konya'da korkutan kaza: Kamyonet takla attı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği araç takla atarak kazaya karıştı

İHA
Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 42 JE 966 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
  • Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Z.D. yaralandı; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
  • Yaralı sürücü Z.D. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.  Edinilen

bilgiye göre, Eşeli Caddesi üzerinde seyir halinde olan Z.D. idaresindeki 42 JE 966 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki boş alana girerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da bir annenin acı yakarışı: 'En azından mezarı olsun'
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

