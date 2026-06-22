Adana Demirspor'dan Konyaspor'a kutlama

Adana Demirspor, Konyaspor'un 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Demirspor'dan Konyaspor'a kutlama
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Adana Demirspor, Konyaspor’un 104. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutlayarak yeşil-beyazlı camiaya başarı dileklerinde bulundu. 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Konyaspor’un 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, Konyaspor’un köklü tarihine vurgu yapılarak başarı dileklerinde bulunuldu. Adana Demirspor tarafından yayımlanan mesajda, “Dost kulübümüz Konyaspor’un 104. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; köklü tarihine yakışır başarılarla dolu, nice güzel yıllar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Haber Merkezi

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