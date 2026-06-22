NEÜ'lü akademisyene TÜSEB desteği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Furkan Yüksel'in yürütücülüğünü üstlendiği “Deneysel Fokal Serebral İskemi-Reperfüzyon Hasarında Flavonoid Robininin Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması" başlıklı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından destek almaya hak kazandı.

İskemik inme sonrası gelişen beyin hasarına karşı doğal bir flavonoid olan robininin nöroprotektif etkilerinin araştırılacağı proje hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Furkan Yüksel projesi hakkında yaptığı açıklamada, “Bu projede, sıçanlarda oluşturulacak deneysel inme modelinde robinin adlı doğal bileşiğin beyin dokusu üzerindeki koruyucu etkilerini araştıracağız.

Özellikle inme sonrasında ortaya çıkan oksidatif stres, inflamasyon ve hücre ölümü gibi hasar mekanizmaları üzerinde bu bileşiğin etkili olup olmadığını inceleyeceğiz. Elde edeceğimiz bulguların, inme tedavisine destek olabilecek yeni nöroprotektif yaklaşımların geliştirilmesine bilimsel katkı sağlamasını hedefliyoruz”şeklinde konuştu.

Alanında uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yürütülecek projede, İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Suat Tekin, Doç. Dr. Çiğdem Tekin ve Bartın Üniversitesinden Doç. Dr. Yavuz Erden yer alıyor. Proje kapsamında, inme sonrası beyinde ortaya çıkan hasar mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ve robininin olası koruyucu etkilerinin ortaya konulması amaçlanıyor. Elde edilecek bulguların, gelecekte geliştirilebilecek yeni tedavi stratejilerine bilimsel altyapı sağlaması belirtildi.