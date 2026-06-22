Kızılkaya: Tüm yollarımız güzelleşiyor
Cihanbeyli Belediyesi tarafından ilçenin önemli sokaklarında asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesinde asfaltlama çalışması yürütüldü.
Cihanbeyli Belediyesi tarafından ilçenin önemli sokaklarında asfalt serim çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalar doğrultusunda Karşıyaka Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, Önemli ulaşım güzergâhlarımızdan biri olan Karşıyaka Mahallemizde Vergi Dairesi çevresi sokaklarımızda asfalt serim çalışmalarımıza başladık.
Daha konforlu, daha güvenli ve daha modern yollar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adım adım tüm yollarımızı güzelleştiriyor, ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz lütfen biraz daha sabır.”şeklinde konuştu. Ümmü Gülsüm Dündar