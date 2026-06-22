İl Müftülüğünde başarılı kursiyerlere belgeleri verildi

Toplam 26 din görevlisinin (13 erkek, 13 kadın) katıldığı kurs kapsamında imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin talim, tecvid, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûf alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim sürecinde kursiyerlere Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma, talim üzere ezber okuma, meal okuma ve ilmihal bilgilerine yönelik dersler verildi.

Kursiyerlere hitap eden İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Talim ve Tashih-i Huruf Hizmet İçi Eğitim Kursu’nun kursiyerler açısından verimli geçtiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kurs süresince edinilen bilgi ve kazanımların meslek hayatı boyunca uygulanmasının önemine dikkat çeken İl Müftüsü Öge, tüm kursiyerlere başarılar diledi. Program sonunda kursiyerlere başarı belgelerini takdim etti.

İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal’ın komisyon başkanlığında gerçekleştirilen sınavda, Başvaizler Mehmet Güneş ve Mehmet Erşahin komisyon üyesi olarak görev aldı.