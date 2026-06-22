Konya'dan şiddete karşı ortak mücadele mesajı

Birlikte Güvendeyiz Derneği tarafından Konya’da düzenlenen “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu farkındalık konferansına, Toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların katıldı. Birlikte Güvendeyiz Derneği Genel Başkanı Sezai Erkan, “Kadına ve çocuklara yönelik şiddet toplumun ortak yarasıdır. Şiddeti haber olarak değil, çözülmesi gereken toplumsal bir sorun olarak görmeliyiz” şeklinde konuştu. Birlikte Güvendeyiz Derneği Genel Sekreteri Reyhan Uzun ise, “Kadına yönelik şiddet mücadele sadece kurumların değil, Toplumun tamamının sorumluluğu olmadır. Birlik Güvendeyiz Derneği olarak toplumsal bir dayanışma ile her çocuğun ve her kadının güvenli ve onurlu bir yaşam hakkı olduğunu hatırlatmak için burudayız.”dedi.

HUKUKİ HAKLAR DETAYLI ANLATILDI

Av. Sena Mercan, kadına yönelik şiddetin hukuki boyutuna değinerek adli süreçlerde izlenmesi gereken yolları katılımcılara anlattı. Mercan, özellikle şiddet mağduru kadınların sahip olduğu yasal haklara dikkat çekerek, boşanma süreçlerinde nafaka, velayet, koruma kararı ve diğer hukuki haklarla ilgili önemli bilgiler verdi. Sosyolog ve Ali Danışmanı Filiz Akman ise konuşmasında aile kurumunun önemine dikkat çekti. Sağlıklı aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu belirten Akman, eşlerin evlilik içinde doğru iletişim kurmasının, empati geliştirmesinin ve karşılıklı saygının şiddetin önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

ŞİDDET AİLE İÇİNDE ÖĞRENİLİYOR

Psikolojik Danışman Hatice Didem Uzunhelvacı, şiddetin çoğu zaman aile içinde öğrenilen bir davranış biçimi olduğuna dikkat çekti. Çocuk yetiştirme süreçlerinde ebeveyn tutumlarının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Uzunhelvacı, çocukların sevgi, güven ve sağlıklı iletişim ortamında büyümesinin gelecekteki davranış kalıplarını doğrudan etkilediğini söyledi. Konferansta yapılan ortak değerlendirmelerde, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Erken müdahale, bilinçli yaklaşım ve güçlü toplumsal dayanışmanın şiddetin önlenmesinde en etkili araçlar olduğu ifade edildi.

Katılımcıların soru, görüş ve önerileriyle interaktif şekilde ilerleyen program, özellikle gençler ve aileler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.