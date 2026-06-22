Ereğli Piyano Günleri sanatseverleri buluşturdu

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Ereğli Piyano Günleri, iki gün boyunca sanatseverleri ve müzik tutkunlarını buluşturdu.

Programda sahne alan çocuklar ve gençler, birbirinden özel piyano dinletileri ve sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. İlk gününde vatandaşlarıyla birlikte etkinliği takip eden Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar: “Birbirinden değerli piyano dinletileri ve sahne performanslarıyla yeteneklerimiz bizlere unutulmaz anlar yaşattılar. Hemşehrilerimizle birlikte bu özel geceye eşlik ederek yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Gecenin sonunda da sahneye çıkan tüm katılımcılara belgelerini takdim ederek emeklerini ve cesaretlerini alkışlarla taçlandırdık. Her zaman aklı, bilimi ve sanatı ön planda tutarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda sanatsal ve kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz”dedi.

İkinci gününde de yoğun ilgi gören Ereğli Piyano Günleri, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. İki gün boyunca yükselen notalar; sanatın ve kültürün önemini gözler önüne sererken, katılımcılara da unutulmaz anlar yaşattı.

