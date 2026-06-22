Hatay'da Selçuklu rüzgarı esti

Kulüp, şampiyonada iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü elde ederek toplamda üç madalya kazandı.

Hatay’da 19-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda mücadele eden Selçuklu Belediyespor, kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı. Mavi-beyazlı sporcular, 2 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle, “Hatay’da 19-21 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübümüz, kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı”.

Balkan ve Avrupa Şampiyonası bileti aldılar!

“60 kiloda Mehmet Emir Ulusoy ve 73 kiloda Ömer Samet Ünal Türkiye şampiyonu olurken, 81 kiloda ise Emir Sağlan Türkiye üçüncülüğü elde etmiştir. Bu önemli derecelerle sporcularımız, temmuz ayında Kocaeli’de gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Kupası ve ekim ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası için milli takım kadrosunda yer alma hakkı kazandı. Disiplinleri, azimleri ve mücadele ruhlarıyla bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz”. Ayrıca Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.