Konya 2. Küme'de play-off perdesi açıldı
Amatör 2. Küme Futbol Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off'ta heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
Haberin Özeti
- • Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi play-offları ilk hafta maçlarıyla başladı; Ereğli Yeşilyurtspor ve Beyşehir Gölüspor 3 puanla avantaj elde etti.
- • Tek devreli lig usulü oynanacak play-offlar sonunda en çok puan alan ilk iki takım 1. Küme'ye yükselme hakkı kazanacak.
- • Play-offlarda 2. hafta 24 Haziran Çarşamba, 3. hafta ise 28 Haziran Pazar günü Ilgın, Cihanbeyli, Ereğli ve Beyşehir takımlarının maçları var.
Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde normal sezonun noktalanmasının ardından play-off’ta heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı. 1. Küme’ye çıkacak 2 takımın belli olacağı play-off’ta dün ilk hafta maçları oynandı. Bu maçlarından ardından Ereğli Yeşilyurtspor ve Beyşehir Gölüspor takımları play-off’a 3 puanla başladı. Tek devreli lig usulü oynanacak maçların ardından en çok puan alan ilk 2 takım yeni sezonda 1. Küme’de mücadele etme hakkını elde edecek.
2. Küme play-off’ta ikinci ve üçüncü hafta maçlarının programı şöyle…
*2. Hafta: 24 Haziran Çarşamba
19.00 Ilgın İdmanyurdu-Cihanbeyli Belediyespor
21.00 Ereğli Yeşilyurtspor-Beyşehir Gölüspor
*3. Hafta: 28 Haziran Pazar
15.00 Beyşehir Gölüspor-Cihanbeyli Belediyespor
15.00 Ereğli Yeşilyurtspor-Ilgın İdmanyurdu